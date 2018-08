'Kom in de zorgsector werken, want het is booming business'

Zorginstellingen in Noord Nederland zitten te springen om personeel. 'Ik zou zeggen: kom in de sector werken, want het is booming business', zegt Lida Sterenberg van Zorgplein Noord.

Bij Zorgplein Noord zijn 270 werkgeversorganisaties uit de zorg- en welzijnssector aangesloten.

Volgens Sterenberg concentreren de vacatures zich niet op één onderdeel van het vak. 'Het gaat om banen in de verzorging, verpleging en thuiszorg. Maar ook in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Daar zijn de meeste vacatures.'

Jongeren kiezen voor de zorg

'Van doktersassistente tot jongerenwerker, buurtwerker, verpleegkundige, noem maar op. Steeds meer jongeren kiezen op dit moment bewust voor de zorg, het werpt zijn vruchten inmiddels af. Van de studenten die nu in de stad zijn voor de KEI-week is ook een groot percentage dat voor de sector heeft gekozen. Maar die zijn nog niet klaar om er nu al in te gaan werken.'

De vraag naar personeel in de zorg zal de komende jaren verder stijgen, onder meer door de vergrijzing. 'Over twintig jaar zijn er vijftig procent meer 75-plussers in het Noorden. Nu heb je één buurman die dementeert, maar hoeveel heb je er over twintig jaar?'

'Vandaar onze oproep: mensen, heb je affiniteit met de sector, kom in gesprek met ons.'

'Is het wat voor mij?'

Er is een speciale website om mensen enthousiast te maken voor een baan in de zorg.

'Via de site kan je gratis met een loopbaanadviseur praten: 'Is het wat voor mij?' Je valt je er geen buil aan, je wordt er alleen maar rijker van. In die zin dat je wat leert over jezelf. En misschien een leuke baan voor de toekomst.'

