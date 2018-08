13-jarige Chun maakt horren voor de hele straat: 'Zo hoef ik me niet te vervelen'

Een bijzonder vakantiebaantje voor de 13-jarige Chun van Wijk uit Groningen. Hij maakt deze zomer voorzethorren op maat voor zijn buren in de A. Jacobsstraat.

De woningen hebben schuiframen in de slaapkamers. Daarvoor is het niet makkelijk standaardoplossingen te vinden, ervoer zijn vader Peter. 'Er zijn wel horren, maar die moet je dan in je raam zetten en er iedere keer weer uithalen. Toen dacht ik: als ze er niet zijn, ga ik ze zelf maar ontwerpen en maken. En het werkt perfect.' De horren kunnen in het voorraam worden gezet, zodat het achterraam nog gewoon kan schuiven.

Chun zag er wel brood in

Zoon Chun zag wat zijn vader deed en bedacht dat hij er goed een vakantiebaantje van kon maken. Want in de hele straat staan dezelfde huizen, dus iedereen heeft hetzelfde probleem.



Zo hoef ik me niet te vervelen, want ik mag niet de hele dag gamen Chun van Wijk

'Zo verdien ik er nog wat geld mee en hoef ik me niet te vervelen', zegt hij. 'Want van mijn vader mag ik niet de hele dag gamen.'

Klusproject in volle gang

Chun ging bij de buren langs en verkocht uiteindelijk 28 horren. Bij een huisje aan de nabijgelegen Piccardthofplas is hij nu druk aan het klussen. Er staat een werkbank, waar hij de horren in elkaar zet en verft.

'Je hebt twee kleine latjes nodig en twee lange, zodat je een rechthoek krijgt. Met metalen hoekprofielen en schroefjes maak ik ze aan elkaar vast en dan span ik met nietjes het gaas erover', legt Chun uit.

Zijn vader is trots: 'Chun heeft alles zelf gedaan. Alle berekeningen gemaakt. Hoeveel latjes hij nodig heeft, op welke maat ze gezaagd moeten worden, hoeveel geld hij nodig heeft. Ik heb hem dat vervolgens geleend.'

Wat gaat hij met de winst doen?

Over twee weken, als de zomervakantie voorbij is, moeten de 28 horren klaar zijn. Chuns klanten betalen er 35 euro per stuk voor.

Verslaggever Nico Swart vraagt of Chun al weet wat hij met de winst gaat doen: 'Ja, eigenlijk wil ik er een monitor van kopen. Om lekker te kunnen gamen, ja. Maar ik weet niet of mijn vader dat wel goed vindt.'