Rondje Groningen: Niemand gaat zo hard uit zijn dak De studenten op de KEI-week doen ook leuk mee hoor, maar dit... (Foto: Roberto Rosso/ Instagram)

De KEI-week is in volle gang en dat zal niemand op sociale media ontgaan. Maar gaat iemand nóg harder uit zijn dak dan de jongeren bij het Afrikaans zomerkamp in Stadskanaal?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Lol maken om de fossiele industrie Fossielvrij Groningen, naar eigen zeggen een 'groep vrienden die samen lol maakt om de fossiele industrie dwars te zitten', neemt een kijkje bij de Oudheidkamer in Uithuizermeeden, dat gebukt gaat onder bevingsschade. Fossielvrij is een van de onderdelen van het Code Rood-protest later deze maand. Die groep maakte ook al een video met Bram Reinders. 2) Stadsbossen of symboolpolitiek? Het idee voor Tiny Forests (stadsbossen met de omvang van een tennisveld) is nog maar gedropt, of stuit al op kritiek uit Stad. 3) Moi, in het Fins Koen ontdekte waarom Finnen zich zo snel thuis voelen bij de FC. 4) Eelde stuurt gevangenen de lucht in Een bijzondere vlucht op Eelde dinsdag. 5) Jan Peter begrijpt het Snel aan de aaierbal helpen, die buitenlandse familie. 6) Ondertussen in de KEI-week... Goed, we duiken toch weer even de KEI-week in. Dank het uitgebreide media-aanbod maar. Hier doet een studente een blaastest... op de portofoon van een uitsmijter. 7) Luiaard, lekkerbekken en lichtbekers Maar er gebeurt veel meer in de KEI-week, laat de organisatie zelf zien als ze terugblikt op de dinsdag. 8) Parade steekt middelvinger op Dinsdag is traditioneel de dag van de KEI-parade. De route is wel een beetje... een fuck you. 9) Roeiers op het dak Het hoogtepunt van de KEI-parade dinsdag? De roeiers van Gyas die zichzelf op grote hoogte aan de nieuwe studenten voorstellen. 10) De hele KEI-parade voorbij Mocht je er geen genoeg van krijgen en nog zestien minuten hebben liggen: een toerist filmde de hele KEI-parade: 11) Putdeksel kei bij de tijd En voor degenen die er nóóit genoeg van kan krijgen: Sander Heerling maakte een aparte KEI 18-versie van de klok die is gebaseerd op de putdeksels met de Martinitoren. Vast leuk voor het verenigingshonk. 12) Oh nee, veranderingen! En dan nog even dit: studentenvereniging Cleopatra heeft na jaren nu geen blauwe bierkratgevel, maar een groene! Gekke tijden. 13) Goed blijven drinken Al kunnen deze jongens uit Winschoten er ook wat van. Het excuus? 'Met deze warme temperaturen moet je goed drinken' natuurlijk. 14) Uit je dak, maar dan écht Maar zou er, in al het studenten- en andere drinkgeweld, mensen zijn die nóg meer uit hun dak gaan dan bij het Afrikaans zomerkamp in Stadskanaal vorige week? Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Dus gisteren en eergisteren ook.