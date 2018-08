Groningen aast op organisatie Digitale Top: 'Wij willen koploper zijn'

Groningen wil de Digitale Top binnenhalen. Dat is een initiatief van het Rijk, om Nederland tot de digitale koploper van Europa te maken.

De Digitale Top wordt in 2019 voor het eerst georganiseerd. Het is de bedoeling om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Ondernemers, wetenschappers, overheden en maatschappelijke organisaties moeten er samen tot een strategie komen om Nederland op digitaal gebied verder te ontwikkelen.

'Past perfect'

'Wij willen als Groningen de digitale koploper van Nederland worden. Waar we hier mee bezig zijn, past perfect bij het programma van de overheid', zegt Fred Hassert. Hij is voorzitter van Samenwerking Noord, de noordelijke organisatie waarin bedrijven uit de IT-sector samenwerken.

Extra leerstoel

Volgens Hassert is Groningen momenteel de tweede ICT-stad van Nederland, na Amsterdam. Volgens hem kan Groningen die koppositie de komende jaren wellicht overnemen.

'We zijn er al heel goed mee bezig. Er zijn momenteel ontwikkelingen, zoals een extra leerstoel op het gebied van cybersafety.'

Groningen kent al een leerstoel Groningen Digital Business Centre, die zich richt op onderzoek naar digitaal ondernemen.

'Het idee is om er zowel een leerstoel bij de RUG als een lectoraat bij de Hanzehogeschool van te maken', zegt Hassert over de plannen voor een leerstoel Cybersafety. 'En ook nog een practoraat voor mbo-scholen. Zodat we de hele leerlijn doortrekken.'

Na 2019?

Als de Digitale Top inderdaad naar Groningen komt is dat overigens waarschijnlijk niet de eerste editie volgend jaar, zegt Hassert. 'Die is al vergeven, heb ik gehoord. Maar we proberen wel of we een soort side-event kunnen krijgen.'

Daarover lopen momenteel gesprekken.

Lees ook:

- Op zoek naar een baan? In de ICT komen er duizenden aan

- 'Het Noorden kan een voortrekkersrol opeisen in de strijd tegen cybercriminelen'