'Minibos' moet Stadjers dichter bij elkaar brengen

Hoeveel bomen passen er nu helemaal op een tennisbaan? En wat schiet je als buurt daar eigenlijk mee op? Best wel veel, zegt natuur- en milieuorganisatie IVN Natuureducatie.

Groningen is één van de twaalf gemeenten in ons land die meedoen aan het landelijk project 'Tiny Forest'. Zo'n minibos heeft de oppervlakte van een tennisbaan.

Buurt bij elkaar brengen

Het idee is dat zo'n bosje zorgt voor een gezondere leefomgeving en buurtbewoners dichter bij elkaar brengt, zegt projectleider Daan Bleichrodt van IVN.

'We planten het bos namelijk samen met enthousiaste buurtbewoners en een school in de buurt. De scholieren worden daarna ook tiny forest rangers, oftewel kinderboswachters, die kleine beheertaken uitvoeren. Zoals het pad vrijhouden of onkruid wieden. Op die manier zorgen we ervoor dat het ook een sociale plek wordt waar buurtbewoners samenkomen.'

Proef in Zaandam

Volgens IVN zijn de resultaten van een proef in Zaandam positief. Reden om het project uit te breiden naar andere gemeenten. Dat moeten er uiteindelijk 24 worden, die minimaal vier minibosjes willen planten.

De eerste twaalf zijn dus bekend, waaronder dus de gemeente Groningen. Het is nog niet bekend waar de bosjes worden geplant. 'We gaan daarvoor, ook in Groningen, samen met de gemeente op zoek naar een enthousiaste buurt. We komen dus niet zomaar een bos planten in een buurt die daar helemaal geen zin in heeft', belooft Bleichrodt. Gemeenten zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het beheer van de tiny forests.

Doel is honderd minibosjes

De bedoeling is dat het minibos in Groningen in november wordt aangeplant. IVN hoopt vóór 2021 minimaal honderd tiny forests in ons land te hebben gerealiseerd.