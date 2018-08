Zweedse Dakota maakt voorzorgslanding na week werkzaamheden op Eelde

De Zweedse klassieke Dakota die dinsdag na een reparatie weer vertrokken was vanaf vliegveld Eelde, heeft een voorzorgslanding moeten maken op Linköping Airport in Zweden.

Eén van de motoren gaf een brandmelding en moest geblust worden met het interne blussysteem. Uit voorzorg is het vliegtuig toen met één motor geland op Linköping.

Met motorpech op Eelde

De Zweedse DC3 strandde op 13 juli met motorpech op vliegveld Eelde. Door de technische problemen was verder vliegen niet meer mogelijk. Er was een andere gereviseerde motor nodig. Na de nodige werkzaamheden vloog het toestel dinsdagmiddag naar eindbestemming Zweden.

We zijn meer dan een week bezig geweest met de werkzaamheden. We zijn echt teleurgesteld Albert Pomp

Jammer

Albert Pomp uit Scheemda coördineerde namens de Dutch Dakota Association de werkzaamheden aan de motor. Hij hoorde dinsdagavond van de voorzorgslanding. 'Het vliegtuig was vlakbij huis. We zijn meer dan een week bezig geweest met de werkzaamheden. Dit is ontzettend jammer om te horen. We zijn echt teleurgesteld.' Pomp weet nog niet wat de oorzaak is.

Van D-day tot vliegende veteranen

In 1943 werd het toestel gebouwd in de Verenigde Staten. De Dakota deed mee aan de geallieerde landingen tijdens D-day op 6 juni 1944. Na de oorlog werd het toestel omgebouwd voor de burgerluchtvaart. Vrijwilligers van Flygande Veteraner uit Zweden houden het toestel in de lucht.