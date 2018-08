Lopend Vuur: Ik vind drugsgebruik eng

Bij Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) verwelkomen ze elke week gebruikers die de kwaliteit van hun XTC-pillen willen testen.

Dat zijn wekelijks zo'n dertig personen, maar in de aanloop naar een dancefestival zoals bijvoorbeeld Paradigm in stad Groningen aanzienlijk meer.

Net zo normaal als alcohol

Onder jongeren lijkt het gebruik van een pilletje of een jointje soms net zo normaal als het drinken van alcohol. VNN vindt dat niet per se kwalijk. Volgens de instantie zorgen alcohol en tabak zelfs voor meer ellende dan 'recreatief' XTC-gebruik.

