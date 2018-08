Dief heeft berouw: penningen Veenkoloniaal Museum zijn terug

De penningen die vorige week zijn gestolen uit het Veenkoloniaal Museum in Veendam zijn weer terecht. Dat heeft museumdirecteur Hendrik Hachmer dinsdag te horen gekregen van de politie.

De inbreker kon vorige week woensdag uit handen van de politie blijven doordat hij zich verstopt had in het museum. Daarna ging hij er met drie penningen vandoor.

Door de brievenbus gegooid

Die zijn maandagnacht anoniem door de brievenbus van het politiebureau gegooid. 'Twee penningen zaten in een envelop en één lag gewoon los. Ik weet nog niet in welke staat ze zijn, want ze liggen nog bij de recherche voor sporenonderzoek', zegt Hachmer.

De museumdirecteur heeft goede hoop dat de dader alsnog kan wordt opgepakt: 'We zijn hartstikke blij dat de penningen terug zijn, en ook blij dat we een goed camerasysteem hebben. De dader staat er haarscherp op.'

Niet helemaal te voorkomen

Hachmer heeft niet de illusie dat inbraken in zijn museum 'honderd procent te voorkomen' zijn. 'Als je een ruit inslaat en je kruipt ergens naar binnen, is dat altijd mogelijk. Of je moet overal gepantserd glas inzetten, maar dat is onbetaalbaar.'

De directeur wijst erop dat het Veenkoloniaal Museum in een groot gebouw zit, waardoor het moeilijk was de inbreker te pakken te krijgen: 'Als je dan met maar twee politieagenten en één medewerker van het museum het gebouw rond moet, is dat niet eenvoudig.'

Extra maatregelen?

Hachmer wil niet zeggen of het museum extra beveiligingsmaatregelen gaat nemen: 'We hebben natuurlijk sowieso onze interne maatregelen en over beveiliging doen wij verder geen uitspraken. Maar deze inbraak heeft aangetoond dat onze camerabeelden goed zijn, en daar zijn we heel blij mee.'

