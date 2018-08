Droogte kost jonge boompjes bij Fraeylemaborg de kop

Door de droogte van de afgelopen weken zijn bij de Fraeylemaborg in Slochteren zo'n driehonderd jonge boompjes doodgegaan.

'Maar we gaan er weer nieuwe in zetten, zodat we weer nieuwe aanwas hebben in het park', vertelt landschapsbeheerder Gerard de Haan.

De boompjes die nu door de lange periode van droogte het loodje gelegd hebben, zijn vorig jaar geplant. Ze stonden niet allemaal bij elkaar, maar verspreid over het hele terrein rond de monumentale borg.

Hoger gelegen

Het terrein rond de Fraeylemaborg ligt volgens De Haan relatief hoog. In tijden van droogte is het dan voor de beplanting extra lastig om aan water te komen.

'En dat zorgt ervoor dat de jonge boompjes die nog niet echt wortels hebben uitgevallen zijn.'

Wat is de schade?

Volgens De Haan valt de schade mee.

'Kleine boompjes zijn niet zo duur. En als we ze aanplanten, doen we dat vaak met scholen of op vrijwilligersdagen. Natuurlijk ook met onze eigen mensen, dus er zitten manuren in. Er is wat schade, maar daarbij moet je niet aan grote bedragen denken.'

Funderingsschade

Deze week werd bekend dat verspreid over het land schade aan tuinen is bij zo'n tachtig procent van de kastelen en landgoederen, vanwege de droogte. In een aantal gevallen is zelfs sprake van schade aan de fundering.

'Wij hebben wel wat funderingsschade, maar we zijn van mening dat dat een andere oorzaak heeft', doelt De Haan op de bevingsschade bij de borg in Slochteren.

Lees ook:

- Fraeylemaborg Slochteren moet opnieuw in de steigers (2017)