Wat doet een forensisch arts als hij wordt opgeroepen?

Begin deze week werd in een woning in de Wilgenlaan in de stad het stoffelijk overschot gevonden van een man. Het lichaam werd gevonden nadat een ongeruste buurtbewoner de hulpdiensten had gewaarschuwd.

Hij had zijn buurman al een tijdlang niet gezien.

GGD-arts ingeschakeld

Bij een dergelijke lijkvinding wordt een forensisch arts van de GGD ingeschakeld om de doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden vast te stellen. Wat doet zo'n arts als hij wordt opgeroepen?

Jan Broer is forensisch arts bij de GGD. Hij is één van de uit elf forensisch artsen bestaande groep die in de provincie Groningen actief is. Het werk van Broer en zijn collega's bestaat uit drie onderdelen.

Zorg aan arrestanten

Ten eerste worden ze ingeschakeld als arrestanten medische zorg nodig hebben.

Broer: 'Het komt voor dat arrestanten gewond zijn of psychiatrische zorg nodig hebben. Wij komen dan langs om ze medisch te behandelen of te beoordelen welke zorg iemand op psychisch gebied verder nodig heeft. We zijn, zeg maar, de huisarts van de arrestant.'

Sporenonderzoek

Verder wordt de forensisch arts ingezet bij sporenonderzoek, zoals het afnemen van bloed bij mensen die worden verdacht van het rijden onder invloed van drank of drugs.

Ook het afnemen van dna-materiaal behoort tot de werkzaamheden van Broer en zijn collega's. Daarnaast wordt een forensisch arts opgeroepen in het geval van euthanasie.

Lijkvinding

Ook in het geval van een lijkvinding, zoals deze week in de stad, wordt een forensisch arts ingeschakeld.

Broer: 'We worden door de meldkamer van de hulpdiensten opgeroepen. Ik ga dan samen met een technisch en een tactisch rechercheur naar de vindplaats en wij proberen dan te achterhalen wat er is gebeurd. We proberen vast te stellen of het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat of dat het om een misdrijf gaat. In het geval van een misdrijf nemen de politie en het Openbaar Ministerie de zaak op zich. Bij een natuurlijke dood proberen we de familie te vinden, zoeken we contact met de huisarts en met eventuele hulpinstellingen die contact hadden met de persoon in kwestie.'

We kijken onder meer naar de houdbaarheidsdatum op melkpakken om de sterfdatum te achterhalen Jan Broer - forensisch arts GGD

Sterfdatum achterhalen

Volgens Broer wordt op de vindplaats minutieus onderzoek gedaan.

'Als het in een woning is, kijken we naar de post en de kranten in de brievenbus. Ook kijken we bijvoorbeeld naar de houdbaarheidsdatum op melkpakken in de koelkast. Op die manier hopen we de sterfdatum te kunnen achterhalen. Verder kijken we of er medicijnen zijn gebruikt of dat er een afscheidsbrief ligt.'

Bang voor meer lijkvindingen

Broer vertelt dat er gemiddeld één lijkvinding per week wordt gedaan. Hij vreest dat dat er alleen maar meer worden.

Er zijn mensen die zich terugtrekken uit de samenleving. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben Jan Broer - forensisch arts GGD

'De bevolking vergrijst en er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. Bovendien doen mensen steeds meer digitaal, waardoor sociale contacten veranderen. Er zijn mensen die zich terugtrekken uit de samenleving. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben en in contact te komen en te blijven met die mensen', meent de GGD-arts.

Lees ook:

- Buurmans angst wordt werkelijkheid: 'Ik kreeg er steeds meer een slecht gevoel over'

- Stoffelijk overschot gevonden in woning Stad; ligt er mogelijk lange tijd