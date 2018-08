Dit model laat zien hoe de de zuidelijke ringweg eruit gaat zien

In het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid staat sinds deze week een enorme maquette van de nieuwe zuidelijke ringweg. Met de maquette wordt duidelijk hoe de toekomstige ringweg er uit gaat zien.

De basis van het model is al een paar jaar geleden gemaakt om een indruk te geven van de ringweg maar de nieuwe versie is ook interactief.

Bezoekers kunnen met een druk op de knop routes laten oplichten zodat je kan zien hoe je in de toekomst van Drachten of Assen naar het centrum van Groningen of naar het UMCG gaat rijden.

De maquette is te bewonderen in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid dat tegenover het Noorderpoortcollege aan de Muntinglaan, bij het Julianaplein, staat. Het is de komende weken open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00.

