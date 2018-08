Senegalese stiefzoons van Bedumse zitten nog altijd vast in Zweden

De koffers van de Senegalezen in de woning van Mieke Harms in Bedum (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De twee stiefzoons van Mieke Harms uit Bedum die na een vakantiereis naar Zweden vastzitten, zijn nog altijd niet uitgezet naar hun vaderland Senegal.

De broers, Pape Mater en Ibralo Fall, waren op vakantie bij hun stiefmoeder en vader in Nederland. Ruim twee weken geleden reisden de jongens per FlixBus door naar Malmö om daar hun neef te bezoeken. Bij de Zweedse grens werden ze echter uit de bus gehaald.

Hun papieren waren gewoon in orde Mieke Harms-stiefmoeder

Gedoe om reisdocumenten en doopnaam

Volgens de autoriteiten waren hun reisdocumenten niet in orde. Ook konden de jongens niet de doopnaam en het adres van hun gastheer noemen. Ze werden daarop vastgezet in een detentiecentrum in de buurt van Malmö. Daar zijn ze meerdere malen verhoord.

'Hun papieren waren gewoon in orde, ze hadden van de Nederlandse ambassade in Dakar een Schengen-visum gekregen waarmee ze vrij door Europa konden reizen. Ik zou niet weten wat er niet zou kloppen', zegt Harms.

Uitzetting naar Senegal

De Zweedse autoriteiten annuleerden het visum volgens haar 'op verdenking van het verstrekken van onbetrouwbare informatie'. De consequentie: de jongens zouden dinsdag 14 augustus worden uitgezet naar Senegal.

Volgens Harms is dat nog altijd niet gebeurd. 'Geen idee waarom niet. We kunnen de politie daar telefonisch niet bereiken.' Harms vermoedt een verband met de publiciteit die de zaak kreeg in zowel Nederland als Zweden. 'Het lijkt erop dat de ambassades verder willen kijken, het is natuurlijk een bijzondere situatie.'

Koffers staan nog in Bedum

Harms wijst erop dat twee koffers van de jongens nog bij haar thuis in Bedum staan. 'Ze komen hier gewoon terug. In oktober vertrekken ze dan weer via Schiphol naar Dakar in Senegal. Ze hebben dus helemaal niet de intentie om in Zweden te blijven.'

De Bedumse is des duivels over de handelswijze van de Scandinaviërs: 'We zijn zelf ook in het detentiecentrum geweest. We konden er alleen maar op afspraak terecht en mochten ook niet tegelijk met ze praten. We zijn er heel erg van geschrokken.'

Ik zie dit als een heel grove schending van de mensenrechten Mieke Harms-stiefmoeder

Hoop op goede afloop

Volgens Harms hebben de Zweden 'een grote fout' gemaakt: 'Ik zie dit als een heel grove schending van de mensenrechten. Ik hoop dat het allemaal goed komt, ik wil daar vertrouwen in blijven houden. Zoiets mag niet blijven bestaan.'