Deel dit artikel:











Geen scheepvaart mogelijk in Westerwijtwerdermaar (Foto: Waterschap Noorderzijlvest)

De sluis in het Westerwijtwermaar tussen Ten Post en Ten Boer is gestremd. Volgens waterschap Noorderzijlvest heeft een as van het hefmechanisme het begeven. Hoe lang de reparatie van de sluis Oosterdijkshorn gaat duren is onduidelijk.

De sluis, waarvan de deuren verticaal bewegen in plaats van horizontaal, is gebouwd in 1928. Het Westerwijtwermaar is een verbinding van Noord-Groningen naar het Damsterdiep. Weinig hinder verwacht Gedurende de reparatie is er geen scheepvaartverkeer mogelijk. Veel hinder gaat dat niet opleveren, gemiddeld maakt één boot per 3,5 dag gebruik van de sluis. Schippers worden op strategische plaatsen langs de oevers met borden gewaarschuwd dat de sluis kapot is.