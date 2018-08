Onderzoek: legionellaprobleem Woonschepenhaven Groningen valt mee

In de Woonschepenhaven in Groningen blijkt slechts op één woonark sprake te zijn van legionella. Op de andere schepen en in de waterleidingen ernaartoe is de besmettelijke bacterie niet aangetroffen.

Ongevaarlijke variant

Dat constateert de gemeente na onderzoek dat samen met Waterbedrijf Groningen is uitgevoerd. In het ene geval waar de bacterie dus wel is aangetroffen, gaat het om een ongevaarlijke variant, benadrukt een woordvoerder.

'Het leidingwater kan dus hoe dan ook gewoon worden gebruikt. Het is wel verstandig om na een vakantie de douche even paar minuten te laten stromen, maar dat is altijd aan te raden.'

Zorgen

Bewoners van de Woonschepen trokken vorige week aan de bel, omdat zij zich zorgen maakten. Hun bewonersorganisatie adviseerde om het water vóór gebruik te koken en niet te douchen.

Leidingen zijn schoon

Zowel de leidingen op de wal als tussen de kade en de schepen zijn dus 'schoon'. Toch willen de gemeente en het waterbedrijf bekijken welke extra maatregelen kunnen worden genomen om de kans op een toekomstige legionella-uitbraak in de Woonschepenhaven zo klein mogelijk te houden.

Dan gaat het vooral om de leidingen tussen de kades en de schepen. Die liggen in het water. Als dat warmer wordt, zoals in de afgelopen zomerse periode, worden de leidingen ook warmer en neemt de kans op legionella toe.

Aan de bewoners zelf

Wat betreft het woonschip waarop wel legionella in de leidingen is gevonden, is het aan de bewoners zelf om dat probleem op te lossen. Ze krijgen daarbij wel advies van het waterbedrijf.

