Qbuzz kan oorzaak vreemde geur niet vinden: dubbeldekkers weer ingezet

Nadat ze een week in de remise hebben gestaan, zet busmaatschappij Qbuzz de meeste van haar dubbeldekkers in de loop van deze week weer in. Volgens Qbuzz is uit onderzoek gebleken dat ze geen gebreken vertonen.

De busvervoerder haalde de dubbeldekkers vorige week uit de dienstregeling, nadat drie mensen onwel werden tijdens een rit in een van de Qliners op lijn 300 tussen Groningen en Emmen.

Lekkende airco

De inzittenden hadden een vreemde lucht geroken. De brandweer en Qbuzz vermoedden eerst dat dit werd veroorzaakt door een lekkende airco. Toen dat niet de oorzaak bleek te zijn, besloot het busbedrijf de dubbeldekkers van de weg te halen en uitgebreider onderzoek te doen.

Ook daar is niks uitgekomen, zegt Qbuzz-woordvoerder Bonnie Wiersma. 'Noch de brandweer noch onze onderhoudspartij heeft kunnen vaststellen of en welk gas in de bus terecht is gekomen. Bij het onderzoek zijn alle vloeistofsystemen gecontroleerd. Dan kun je denken aan de airco en aan de brandstofsystemen. Daarbij was eigenlijk alles in orde.'

Verder onderzoek

Qbuzz heeft daarom besloten vier van de vijf dubbeldekkers weer in te gaan zetten op de lijn tussen Groningen en Emmen.

De Qliner waarin het incident plaatsvond, blijft nog even in de remise staan: 'Volgende week start een expertisebureau nogmaals een onderzoek in deze bus, want we willen er alles aan doen om de oorzaak te achterlaten.'

Passagiers en chauffeur hersteld

Met de twee passagiers en de chauffeur die na het incident naar het ziekenhuis zijn gebracht, gaat het overigens goed.

'Zij hebben geen klachten meer en ook uit bloedonderzoek kwam niets naar voren', aldus Wiersma.

