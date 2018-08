Delfzijlster raadslid heeft zwaarbevochten vergunning binnen

De studio's in de Marktstraat van Delfzijl waren inzet van een slepend conflict (Foto: Google Street View)

De strijd tegen illegale kamerverhuur tussen de gemeente Delfzijl en Seniorenpartij-raadslid Jan Ottens is beslecht. Het college heeft de vergunning na een drie jaar durend conflict afgegeven.

Ottens heeft het pand schuin boven de winkel van zijn echtgenote aan de Marktstraat opgedeeld in drie studio's, waardoor de bewoners nu recht hebben op huurtoeslag. Het pand was al verbouwd, maar een vergunning had Ottens nog niet.

Onvolledig ingevuld

Op straffe van een dwangsom moest het raadslid de vergunning aanvragen. Volgens de gemeente was die aanvraag echter onvolledig ingevuld. Ottens zei daarop dat de gemeente steeds weer nieuwe eisen stelde.

Het conflict kwam voor de rechter, die de partijen aanvankelijk opdroeg er zelf uit te komen. Dat lukte niet. Voor de zomervakantie is de gemeente volgens ChristenUnie-wethouder Meindert Joostens op alle punten in het gelijk gesteld.

Doel behaald

Vervolgens kreeg Ottens een allerlaatste kans om de vergunning aan te vragen. Dat heeft hij gedaan en die aanvraag is dus gehonoreerd.

'Mijn doel is behaald. Dat ik de rechtszaak heb verloren maakt mij niets meer uit', zei de Delfzijlster in reactie op de uitspraak voor de zomervakantie.

