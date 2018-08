Krijgt De Toekomst in de toekomst een racebaan?

Hoe gaat de toekomst van De Toekomst in Scheemda eruit zien? Eigenaar Koen Meijer doet een deel van de plannen uit de doeken - en ze zijn ambitieus.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Hoe realistisch zijn de plannen van De Toekomst?

Een racebaan, meerdere horecagelegenheden en een evenemententerrein met plaats voor 50.000 mensen. De ambities van de oude fabriek De Toekomst bij Scheemda zijn torenhoog. Maar hoe realistisch zijn de plannen?

2) De nabestaanden na Pieter Smit

Het is nu vier maanden geleden dat Pieter Smit, de burgervader van Oldambt, plotseling overleed in zijn huis in Scheemda. Hoe is het nu met de broer en moeder van Pieter?

