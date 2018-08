PvdA: begeleiding van jongeren naar werk moet blijven

Deel dit artikel:











Het stadhuis in Groningen (Foto: Chris Bakker / RTV Noord)

De gemeente Groningen moet in actie komen voor leerlingen in het praktijkonderwijs, die straks niet meer worden begeleid naar de arbeidsmarkt. Dat vindt de PvdA in Stad.

Staatssecretaris Tamara van Ark zei eerder in dagblad Trouw dat de subsidiepot hiervoor leeg is en blijft. 'onbegrijpelijk', zegt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff hierover. Europese subsidie Het gaat om Europese subsidie, beheerd door het ministerie van sociale zaken. Het ministerie zou het geld over zeven jaar verdelen, maar na vier jaar is de pot leeg. 'Slecht beheer dus', aldus Bloemhoff. 'Maar erger is dat straks ruim 65.000 kwetsbare leerlingen in Nederland niet de begeleiding krijgen die zij nodig hebben naar de arbeidsmarkt.' Zeker zijn van goede start Dit zijn leerlingen op praktijkscholen en op het voortgezet speciaal onderwijs. Zij zijn lager geschoold dan mbo1-niveau en krijgen geen diploma. Het worden onder andere assistenten in de garage, supermarkt, of het hoveniersbedrijf. 'Deze kinderen hebben vaak niet een groot netwerk. Zij leunen grotendeels op hun vertrouwde omgeving, op school en hun begeleiders. Die helpt hen naar de arbeidsmarkt. Tot nu toe', aldus Bloemhoff. 'Kil en koud' 'De staatssecretaris hanteert het principe 'op = op', dus moeten deze leerlingen het zelf maar uitzoeken. Kil en koud', vindt Bloemhoff. 'Wij willen blijven omzien naar deze groep jongeren.' 'Zij moeten zeker kunnen zijn een goede start op de arbeidsmarkt en een toekomst kunnen opbouwen in onze mooie stad. Daarom vragen wij de gemeente om allereerst in beeld te brengen hoeveel jongeren de dupe zijn van dit kabinetsbeleid.' Tij keren Ook wil de partij weten wat de Stad kan doen om het tij te keren. 'Het stadbestuur moet bij de staatssecretaris aandringen op een goede oplossing', zegt Bloemhoff. 'Ook willen we weten of de gemeente, misschien samen met de provincie en andere gemeenten, mogelijkheden ziet voor cofinanciering van projecten voor werkbegeleiding.' De PvdA heeft schriftelijke vragen ingediend bij het Stadsbestuur, waarin de partij opheldering vraagt en het stadsbestuur in de benen wil krijgen.