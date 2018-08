Deel dit artikel:











Rioleringblunder na jaar opgelost: 'Eindelijk kan ik naar mijn eigen toilet' (Foto: Goos de Boer / RTV Noord)

Het is zo'n typisch gevalletje van 'foutje bedankt'. Het heeft even moeten duren, maar nu is het leed is geleden.

Ruim een jaar geleden wordt de fonkelnieuw boerderij van Caspar Wechgelaer in Startenhuizen opgeleverd. Daarmee komt een einde aan een jarenlange strijd met de NAM over de sloop en herbouw van zijn door de aardbevingen zwaar gehavende Wilkemaheerd. Eind goed, al goed: ware het niet dat de aannemer en architect een niet onbelangrijk detail over het hoofd zien. Riolering vergeten Ze vergeten riolering aan te leggen in de met het oog op nieuwe aardbevingen zwaar versterkte betonvloer onder het pand. Met als gevolg dat de nieuwe boerderij alweer gesloopt dreigt te moeten worden. Dat gevaar is afgewend, nu er toch een oplossing is waarbij het pand kan blijven staan. Met dank aan een installatiebedrijf in Bedum; dat met een alternatief op de proppen komt. Bypass 'Het is een soort bypass geworden, waardoor die enorme betonvloer kan blijven liggen. We hebben een netjes weggewerkte bovengrondse riolering. Niet mooi, maar het werkt wel.' Wechgelaer is de betrokken aannemer zeer dankbaar en dat laat hij weten ook. 'Klaas bedankt!' Zo staat er op een groot bord bij de nieuwe boerderij.' Heel dankbaar En dat verwijst naar de man die met dé oplossing kwam voor het rioleringsprobleem: Klaas Pieterman van het installatiebedrijf. 'We zijn hem heel dankbaar. Hij is als een hartchirurg te werk gegaan, die ik weet niet hoeveel bypasses heeft aangelegd. Geweldig.' Met als gevolg dat Caspar en zijn familie eindelijk in de prachtig mooie nieuwe boerderij kunne trekken. 'We hebben lang geduld moeten hebben, maar eindelijk is het zover.' En,' voegt Caspar er met een vette knipoog aan toe, 'eindelijk ik kan met een gerust hart naar ons eigen toilet.' Muis krijgt staartje Toch is dat nog niet het einde van dit verhaal. De muis krijgt nog een staartje. Wechgelaer heeft de kosten zelf betaald. 'De aannemer en de architect die het toezicht hadden hebben deze fout gemaakt. Dat hebben ze eerst toegegeven, maar nu trekken zich terug. Ze zijn nog niet van mij af. Deze muis kriegt nog 'n dikke steert. Lees ook: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189602/Sloopgevaar-geweken-voor-herbouwde-Wilkemaheerd

