Duikclub uit Lauwersoog geeft Duitsers spullen terug

Duikclub De Zeester in Lauwersoog maakt een eind aan het conflict dat het heeft met de Duitse overheid over spullen die ze vonden op het wrak van een Duits oorlogsschip.

Schrootwaarde

'Het is een zakelijke afweging: óf we maken de Duitsers blij met een paar spulletjes met een schrootwaarde van maximaal tweehonderd euro, óf we beginnen een juridische strijd die veel geld en energie kost. Wij kiezen voor de eerste optie', zegt advocaat Jan Maarten Pol van De Zeester.

Huiszoekingen

De verbazing was groot toen Duitsland in mei van dit jaar huiszoekingen liet doen in woningen van leden van de duikclub. 'Te zot voor woorden als ze zo je huis komen binnenmarcheren', zei Pol destijds.

De inzet: spullen van de Duitse kruiser 'Mainz, die in 1914 tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog door de Britten bij Helgoland naar de zeebodem geschoten werd.

2004

De Groningers waren in 2004 de eersten die het wrak wisten te lokaliseren. Ze brachten onder meer een oude telegraaf, een olielampje en een richtkijker naar boven. Later kregen ze een kanon in handen.

Wetenschappers

In mei legde Duitsland beslag op de spullen, waarschijnlijk nadat Duitse wetenschappers de overheid hadden gewezen op de spullen die De Zeester exposeerde.

Ton met goud

'Het is juridisch erg interessant om uit te zoeken wie de eigenaar is van de spullen', zegt Pol. 'Het wrak lag in internationale wateren al bijna honderd jaar op de zeebodem. Maar zo'n procedure kost veel. Als het om een ton met goud zou gaan waren we de strijd waarschijnlijk wel aangegaan. Maar de duikers van De Zeester willen zich bezig houden met duiken en niet met juridische kwesties', verklaart Pol.

Plastic

En dus mogen de Duitsers alles hebben, ook een verroest duikmes met een plastic handvat dat tussen de spullen terecht gekomen is, en waar ook beslag op is gelegd. 'Misschien gaan de Duitsers dat mes ook exposeren' , zegt Pol. 'Een mes uit de jaren 90 in het Militair Historisch Museum in Dresden, dat zou leuk zijn.'

Want dat museum is de plek waar de spullen naar toe worden gebracht. Begin september komt een legervoertuig de items ophalen.

