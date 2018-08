Brand bij Knol's Koek in Stad is onder controle (update)

Bij Knol's Koek aan het Hoendiep in de stad Groningen brak woensdagavond rond 19.15 uur brand uit. De hulpdiensten rukten met meerdere voertuigen uit, onder andere van de post in Haren.

Boven de stad waren zwarte rookwolken te zien. Het Hoendiep is afgesloten voor het verkeer. Voor de brand was een NL-Alert verstuurd, waarin gevraagd werd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Er zijn geen woningen ontruimd. Het is nog onbekend of er nog mensen in het pand zijn of waren.

Rond 20.15 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle is.

In 2010 legde een zeer grote brand het bedrijf in de as.

Lees ook:

- Zeer grote brand legt Knol's Koek in de as (2010)

- Waarschijnlijk geen Knol's Koek meer aan Hoendiep (2010)

- Knol's Koek terug naar Hoendiep (2011)