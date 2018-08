Hoe gaat het met de nabestaanden van Pieter Smit?

Op 10 april overleed burgemeester Pieter Smit van Oldambt, op 54-jarige leeftijd. In Groningen, maar ook de rest van het land, werd geschokt gereageerd op zijn dood. Maar hoe gaat het met de nabestaanden?

Zijn broer Evert zegt in Noord Vandaag: 'Er zijn dagen bij dat het zwaar is. Maar je moet toch door. En gelukkig ook met het werk. Ik ben vrij snel weer aan het werk gegaan.' Evert is taxichauffeur in het dagelijks leven. 'Je kan wel thuisblijven, maar daar wordt het alleen maar moeilijker van.'

Moeder: je doet je best

Moeder Tini zegt: 'De ene dag gaat het hartstikke goed, en de andere dag zijn het allemaal tranen. Dat is afwisselend. Je doet je best, ik heb nog mijn dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Die steunen elkaar veel, waar we kracht uit krijgen.'

'De kinderen komen veel bij me. Ik heb heel veel aanloop, het gaat hartstikke goed.'

'Pieter was niet zomaar een'

'Pieter was niet zomaar een. Het was een hele bijzondere man. Het was een burgemeester, maar een hele aanraakbare man. Hoe hebben jullie de steun de afgelopen maanden ervaren?' vraagt presentator Marcel Nieuwenweg.

'Die massa mensen die langs de weg stonden, toen we rondreden door Winschoten en Scheemda. Waarvan je zag dat die ook het verdriet hadden. Dat viel op', zegt Evert. 'Ook daaraan heb ik veel steun gehad.'

Twee handen op één buik

Op de vraag hoe hun band was als broers, zegt Evert: 'Twee handen op één buik zeggen ze dan. We bespraken veel dingen met elkaar. En we gingen, als het even kon, eenmaal per jaar met elkaar op pad.'

'Ik verzamel oorlogs- en verzetsboeken. Dat gaat alleen maar over Nederland. Toen Pieter net geïnstalleerd was, kwam hij op een dag bij ons binnenstappen. Ik had net een paar boeken gekocht, en die lagen op tafel.'

'Toen vroeg Pieter: 'lees je die boeken ook?' Ik zei: ja, daar heb ik al zoveel boeken van. Toen zei hij: daar heb ik ook veel boeken van.'

Heel spontaan kind

'Hij was een heel spontaan kind, dat alles wilde weten, van alles onderneemt, heel sociaal was en veel las', zegt Tini. 'Altijd de mensen helpen. Als ik boodschappen deed, kwam hij even naar beneden om te helpen, om de tassen naar boven te brengen.'

'Hij hield heel veel van mensen. Mijn man zei altijd: hij wordt ooit nog eens burgemeester', zegt Tini. Haar man is dertien jaar geleden overleden.

Tattoo

Hillie, de zus van Pieter en Evert is met vakantie. Zij en Evert hebben iets bijzonders gedaan om Pieter te herdenken. Ze hebben beiden eenzelfde tattoo laten zetten met de naam en geboortedatum van Pieter. Ook is er een afbeelding van een veer.

'Dat heeft met het heengaan te maken. Het is een soort cirkel, dat betekent eeuwige liefde', zegt Evert. Op de vraag wat Tini ervan vindt, zegt ze: 'Ik vind het prachtig.'

Bekijk het fragment in Noord Vandaag bovenaan dit artikel of hieronder:

