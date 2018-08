Deel dit artikel:











Brand in papiercontainer Hoogezand (Foto: Dennis Venema)

In een papiercontainer aan het Rembrandtplein in Hoogezand is woensdagavond brand uitgebroken.

De brandweer liet de container volstromen met water om het vuur te doven. Hierbij is rook vrijgekomen. Het is onduidelijk of het gaat om brandstichting. Volgens een fotograaf neemt de politie verklaringen op. De papiercontainer is vlakbij de Ferdinand Bolstraat in het dorp, dat de afgelopen tijd werd geteisterd door brandstichting. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de brand van vanavond en de eerdere branden. Lees ook: - Voorarrest van verdachte van brandstichting in Hoogezand met elf dagen verlengd

