Groningse Kuiper gaat basketballen op IJsland

Jordy Kuiper gaat basketballen voor U.M.F Grindavík op IJsland. De 23-jarige Groninger heeft een contract getekend voor één seizoen.

Grindavík werd het afgelopen seizoen zesde in de reguliere competitie en werd vervolgens in de kwartfinale van de play-offs uitgeschakeld.

Gran Canaria

De 2.06 meter lange Kuiper begon in Groningen met basketballen en vertrok in 2012 naar Gran Canaria om te spelen voor de Canarias Basketball Academy.

March Madness

De afgelopen vijf jaar speelde hij in de NCAA voor de UNC Greensboro Spartans in de Verenigde Staten. Greensboro plaatste zich dit jaar, met Kuiper als aanvoerder, voor het eerst in 17 jaar voor de prestigieuze March Madness. Dat is een toernooi voor de 68 beste hogescholen van de Verenigde Staten.

Lees ook:

- Een basketbaldroom in de USA: 'Maar spelen voor Donar moet ooit gebeuren'