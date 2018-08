Directeur Knol's Koek: 'Ik voel me als een zombie'

'Ik ging als een zombie hier heen, en zo voel ik me nog steeds. Een beetje uit het veld geslagen.' Dat zegt Edwin Knol, directeur van Knol's Koek over de brand van woensdagavond.

Bij Knol's Koek aan het Hoendiep in de stad Groningen brak rond een uur of zeven brand uit. 'We weten niet wat de oorzaak van de brand is', zegt Johan Bosklopper van Veiligheidsregio Groningen. 'De brand was in de buurt van de oven, en ontwikkelde zich razendsnel.'

'Daarop hebben wij meteen opgeschaald, met vier blusauto's, een groot watertransport en twee hoogwerkers. Daardoor hadden we de brand snel onder controle.'

Vooral rookschade

'We weten niet hoe groot de schade is, maar er is vooral veel rookschade', vervolgt Bosklopper. 'Er kwam even heel veel rook vrij. Daarom hebben wij besloten om toch een NL-Alert in de omgeving uit te doen.'

'Het is toch warm weer, mensen hebben ramen en deuren open. Het is belangrijk dat mensen gewaarschuwd worden.'

Eén zwarte gloed

Directeur Knol: 'Ik ben er dertig seconden binnen geweest, en ik kan moeilijk zeggen wat de schade is. Het is één zwarte gloed wat je ziet. Ik heb nog niks gehoord over de oorzaak of wat er gebeurd is.'

In 2010 was ook een brand op dezelfde locatie van Knol's Koek. Op de vraag wat hij dacht toen hij hoorde dat er weer brand is, zegt Knol: 'Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niks gedacht heb. Ik ging als een zombie hier heen, en zo voel ik me nog steeds. Een beetje uit het veld geslagen.'

Strijdbaarheid vinden

'Ik heb nog geen idee wat voor gevolgen dit heeft voor het bedrijf. De vorige keer was ik, en ook de mensen om ons heen en het personeel, aardig strijdbaar om er tegenaan te gaan.'

'Dat moeten we nu ook weer kunnen vinden. Om het op te bouwen, en te zorgen dat er weer Groninger koek komt. Er is nu niks te zeggen over de productie', besluit Knol.

Lees ook:

- Brand bij Knol's Koek in Stad is onder controle (update)

- Zeer grote brand legt Knol's Koek in de as (2010)

- Waarschijnlijk geen Knol's Koek meer aan Hoendiep (2010)

- Knol's Koek terug naar Hoendiep (2011)