Aantal Groningers dat een WW-uitkering krijgt daalt verder

De afgelopen maand is het aantal Groningers dat een werkloosheidsuitkering (WW) krijgt verder gedaald.

Volgens het UWV komt dat door de aanhoudende economische groei, waardoor steeds meer werkzoekenden een baan vinden. Dat geldt overigens niet voor alle sectoren. In de financiële dienstverlening neemt het aantal banen juist af.

De cijfers

In de hele provincie werden in juli 9415 WW-uitkeringen uitbetaald. Dat zijn er 530 (5,3 procent) minder dan een maand eerder. Een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen nog 3798 hoger. Dat betekent een afname van 28,7 procent.

De daling van het aantal WW-uitkeringen in juli lag in heel Nederland drie procent lager dan een maand eerder. De drie Noordelijke provincies laten daarbij de grootste daling zien. In Drenthe is dat 4,9 procent, in Friesland 6,1 procent.

Lees ook:

- Economische groei: maar waarom komen er nu pas banen bij?