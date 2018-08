Deel dit artikel:











Dode vissen gevonden in Tripscompagniesterdiep Dode vissen (archief) (Foto: Huisman Media)

In het Tripscompagniesterdiep in Tripscompagnie zijn dode vissen aangetroffen. De oorzaak hiervan is een laag zuurstofgehalte in het water.

Door de verminderde stroming neemt de algengroei toe. Hierdoor ontstaat er een zuurstoftekort in het water. Extra water rondgepompt Waterschap Hunze en Aa's heeft een inlaat opengezet, waardoor er extra water rondgepompt wordt. De dode vis wordt zo snel mogelijk weggehaald. Hunze en Aa's roept mensen op de dode vissen niet zelf uit het water te halen, maar het waterschap te bellen. Lees ook: - Honderden dode vissen worden opgeruimd: 'Dat is wel n haile dikke'