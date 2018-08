Deel dit artikel:











Nog geen duidelijkheid over doorverkoop failliete Vrijbuiter (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

Er is nog geen duidelijkheid over een mogelijke overname van de failliete kampeerwinkel Vrijbuiter, met onder meer een vestiging in Roden.

De winkel in Roden en de drie vestigingen elders in het land blijven voorlopig open, meldt de curator. Die blijft intussen in gesprek met mogelijke overnamekandidaten. De Waard doorverkocht De eveneens failliete tentenfabrikant De Waard is wel doorverkocht. Het bedrijf is een van de hoofdleveranciers van de Vrijbuiter en werd meegetrokken in het faillissement. Het atelier van De Waard in Roden en de zakelijke B2B-afdeling vallen onder de overname, door de Sunshine Group uit Doetinchem. Lees ook: - Vrijbuiter kan voor overname rekenen op tientallen geïnteresseerden

