Rondje Groningen: het is net herfst

Hoe ga je om met een zorgverzekeraar die alleen uitkeert na succesvolle behandeling? Pieter Derks weet wel wat. En het net herfst en daar weten kinderen wel raad mee.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Ver genoeg

De Spaanse competitie La Liga wil dit seizoen al wedstrijden in Amerika af gaan werken. De Eredivisie laat weten daar niet aan te willen, want de fans van FC Groningen moeten al ver genoeg.



2) De Leeuw over FC: 'Daar moet nog wel even wat gebeuren'

Michael de Leeuw vertelt over zijn avontuur in de USA en gaat in het tweede deel nog even in op onze FC (vanaf 01:00).

3) Bekend van de DUO

Het architectenbureau dat ook het DUO-gebouw in Stad heeft ontworpen, ook wel het witte 'cruiseschip' genoemd, gaat in Australië de hoogste toren op dat continent bouwen. Kosten: 1,3 miljard. Daar kan het gebouw in Groningen zo'n tien keer van gebouwd worden.

4) De rollen omgedraaid bij Menzis

Zorgverzekeraar Menzis gaat het komende jaar de kosten voor behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van het behaalde resultaat. Dat schiet columnist Pieter Derks in het verkeerde keelgat. Hij draait daarom de rollen om.

5) Eem opmeten

Want de attracties op de kermis moeten er wel allemaal kunnen staan. Meten = weten nietwaar?

6) Grote fiets

Grote fiets, met ook een grote vraag: hoe stap je op en af?

7) Noorderzon in opbouw

Nog een week en dan gaat Noorderzon los in Stad. Er wordt al flink gebouwd.

8) Het is net herfst

Jans Meijer maakte deze foto en schrijft: 'De zomer draait nog op volle toeren maar de bladeren vallen nu al van de bomen en daar weten de kinderen wel raad mee. Lekker gooien in de lucht en dan ook nog een hoop plezier er bij hebben met mooie zomerse temperaturen.'



Tot morgen!