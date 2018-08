Lopend Vuur: Wij Groningers hebben te weinig ambitie

Uit onderzoek van de RUG in opdracht van RTV Noord blijkt dat Groningse basisschoolleraren leerlingen vaker onderschatten, in vergelijking met de rest van Nederland.

Meer dan gemiddeld blijken leraren een minder hoog niveau te adviseren dan de leerlingen mogelijk aan zouden kunnen.

Daarin zou mee kunnen spelen dat het ambitieniveau van noordelijke ouders niet altijd even hoog ligt. Dat ze met een lager niveau tevreden zijn en denken: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Fries onderzoek zou daarop duiden.

Ook komt het bij hoger opgeleide ouders vaker voor dat ze leraren onder druk zetten om een hoger niveau te adviseren.

Van Westerlingen is het vooroordeel dat ze een hoge dunk van zichzelf hebben en dat luid van de daken schreeuwen. Groningers zijn wat nuchterder van aard. Maar of dat verstandig is? Doen we onszelf daarmee niet tekort?

