Sportvelden kleuren weer groen, maar de schade is al geleden

Het veld in Winschoten toen en nu (Foto: RTV Noord / 112Groningen.nl)

De droogte van de afgelopen maanden transformeerde menig sportveld in een dorre bedoening. Nu de eerste regen is gevallen, blijken de velden iets te verbeteren, maar nog niet genoeg.

Ook al is de kleur weer wat groener, de meeste schade is al geleden. En met nog een twee weken tot de eerste wedstrijden lijkt het vooruitzicht dan ook nog niet goed.

WVV Winschoten

In Winschoten bij WVV zag het veld er op 9 augustus nog volledig dor uit (zie voorbeeld). Mede dankzij een paar dagen sproeien, maar ook door het natuurlijke hemelwater is het groen aardig terug.

Sleep over de foto om te vergelijken



Toch gaat de vlag allerminst uit, zegt beheerder Onny Hector: 'Vanaf een afstandje is het groener, maar het ziet er echt niet uit. We zijn veertig tot vijftig procent van het gras kwijt, dat komt zonder behandeling niet terug.'

De Winschoter ziet dat het doorzaaien geen resultaat heeft gehad en dat de wortels van het gras er slecht aan toe zijn: 'Het is net hooi. Het ligt er, maar daarmee heb je het ook wel gezegd.'

Het veld van VVS Oostwold. Foto: Marco Broesder



VVS Oostwold

In Oostwold wordt nog steeds getraind naast het grasveld, ook al is het allemaal wat groener geworden. Alles wordt eraan gedaan om het veld te beschermen.

'Het is inderdaad iets beter, maar nog geen strak gazon hoor', zegt penningmeester Marco Broesder. 'Ik zie nog steeds kale plekken. Ik ben bang dat het gras daar helemaal dood is gegaan. Dat wordt opnieuw inzaaien en dus geen gebruik van het veld.'

De club hoopt dat het 'typisch Nederlandse weer van nu' nog wat verbetering brengt.

De situatie in Oostwold op 4 augustus



KNVB: zoveel mogelijk doorspelen

De KNVB wil dat de meeste wedstrijden de komende periode gewoon volgens planning gespeeld worden. De voetbalbond hoopt dat het maximaal inzetten van kunstgrasvelden en overleg tussen clubs (uit in plaats van thuis) uitkomst biedt.

De wedstrijdsecretaris van WVV Winschoten is ondertussen al druk bezig met de aankomende wedstrijden. Met achttien wedstrijden in het eerste weekend is dat een flinke uitdaging.

'We proberen wat om te draaien, maar anders zul je af moeten lasten', zegt beheerder Onny Hector realistisch. 'Want dit veld is echt nog onbespeelbaar.'

