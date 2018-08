Half vlees, half komkommer: de womwommer

Bedenk het maar eens. Een worst die bestaat uit half vlees en half komkommer: de womwommer.

Het is een culinair experiment van Léon Stam, eigenaar en slager bij De Woeste Grond in Musselkanaal.

'Ik werd uitgedaagd om vlees en groente te combineren', vertelt de slager die overigens ook chef-kok is. 'En aangezien het komkommertijd is, ook in de landbouw, dacht ik aan de komkommer.'

Ingrediënten

Met zijn koksmuts op bedacht Stam een recept met daarin een mix van schapengehakt en komkommer, die wordt aangevuld met kruiden. Het wordt, net als bij een normale worst, verpakt in een varkensdarm.

De womwommer moet wel eerst voorgegaard worden, voordat hij de braadpan in kan: 'Want de komkommer is van zichzelf wat vochtig', aldus Stam.

Nieuwe concurrent

Krijgt de Grunneger droge worst er een concurrent bij? Tijd zal het leren, maar Stam is vanzelfsprekend enthousiast: 'Het is weer eens iets aparts, wat bijzonders.'

Een womwommer in de pan