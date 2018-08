Stilte voor de storm bij 'Zwarte Cross van het Noorden'

Op de grens van Groningen en Drenthe barst de komende dagen een gigantisch feest los. Officieel heet het het Boerenrockfestival, maar in de volksmond reppen ze over de 'Zwarte Cross van het Noorden'.

Woensdagnacht om 2.00 uur stonden er al rijen (cross)auto's en caravans op de weg om het terrein op te gaan, zegt René Boiten van de organisatie. 'Vanochtend vanaf 9.00 mochten ze de camping op. Dan wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of er drank wordt meegebracht, dat mag niet. Dat moet hier gekocht worden.'





Vier dagen lang is het in Drouwenermond genieten van gitaren, bier en auto- en motorcross in allerlei categoriën. 'We staan elk jaar beter op de kaart dus het wordt steeds populairder', merkt Boiten. Daarom is de camping met tweehonderd plaatsen uitgebreid. Ook is er een zwembad en een beachbar.

Donderdagochtend is het veld met podium nog helemaal leeg, maar er speelt al wel een band, constateert verslaggever Nico Swart. 'Klopt, we hebben gezegd dat als de mensen naar binnen mogen, ze direct vermaakt moeten worden', verklaart Boiten. 'Maar deze band maakt dat niet zoveel uit, denk ik', vervolgt Boiten.

Een van de groepen 'boerenrockers' die het campingterrein in beslag nemen komt uit het nabijgelegen Musselkanaal. De eerste taak wordt uitgevoerd: 'Eerst partytent opzetten. Slaapplek maken. Daarna gezelligheid', stelt Raymon IJken.

'Ik heb ook een crossauto mee, die van Buurman en Buurman', aldus een trotse Raymon. Het vrouwelijke deel van de groep staat er bij te grinniken. 'Gezelligheid, wat dat inhoudt? Bier!'