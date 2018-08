Karakteristieke Kiekkaaste gaat maand dicht vanwege opknapbeurt

De vogelkijkhut bij Nieuwe Statenzijl, beter bekend als de Kiekkaaste, krijgt een grondige opknapbeurt. Daardoor is de enige buitendijkse vogelkijkhut in Nederland een maand dicht.

'Ik ben er gisteren nog even geweest. De opknapbeurt is heel hard nodig', zegt Douwe van der Zee van Groninger Landschap. 'Dat is ook niet verwonderlijk, want hij is 25 jaar oud.'

'Ingrijpende operatie'

Zowel van binnen als buiten wordt het uitkijkpunt over de Dollard grondig aangepakt. 'Hij wordt aan de buitenkant volledig gestript en er komt nieuwe bekleding omheen. Het wordt een ingrijpende operatie.'

Nieuw is dat er openingen voor vleermuizen komen en speciaal volière-gaas bovenlangs waardoor zwaluwnestjes beter blijven hangen.

'Kunst- en vliegwerk'

De aanpak heeft nogal wat voeten in de aarde, maar doordat er een tijd geleden een vlonder rondom de Kiekkaaste is geplaatst, is het wel wat makkelijker, legt Van der Zee uit.

'We kunnen een steiger plaatsen op die vlonders. Zo kunnen we de wanden vernieuwen. Eerst kon dat niet en moest met kunst- en vliegwerk de buitenkant aangepakt worden. Dan hingen we er bijvoorbeeld een steiger onder.'

Dicht voor bezoeker

Op 27 augustus begint een aannemersbedrijf uit Kiel-Windeweer met de klus.

'Het duurt ongeveer een maand. Dan moet het ook wel klaar zijn, want rond oktober begint het stormseizoen weer. Bezoekers kunnen er tot die tijd niet in', aldus Van der Zee.