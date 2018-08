Omstreden etensbezorger Uber Eats komt naar Groningen

Voor het einde van het jaar zal Uber Eats actief zijn in Groningen. Dat laat het bedrijf weten.

Het is voor het eerst dat de etensbezorgdienst buiten de Randstad treedt. Volgens Uber werd de app al veel geopend in Groningen en was dat reden om juist naar Stad uit te breiden.

Geen taxi

Uber Eats heeft overigens niets met taxidiensten te maken, waar Uber bekend van is, maar het gaat om een bezorgdienst voor eten.

De partij is wel omstreden. De manier waarop bezorgers aan de slag zijn bij Uber Eats, kreeg wereldwijd kritiek.

Andere werkwijze

Bij partijen als Thuisbezorgd hebben de restaurants traditioneel hun eigen bezorgers. Bij Uber Eats en Fooddrop, koerieren de bezorgers voor verschillende restaurants.

Bezorgers zien in een app bij welk restaurant ze een bestelling kunnen afhalen, die ze vervolgens naar de klant brengen. Fooddrop werkt uitsluitend met fietsen, waar Uber Eats ook scooters tolereert.

Iedereen kan bezorgen

Bij Uber Eats kan iedereen zich aanmelden om met een fiets of scooter maaltijden te bezorgen. Je hoeft alleen 18 jaar of ouder te zijn en zelf een tweewieler te hebben.

De kritiek op de aanpak ging er vooral over dat bezorgers niet alleen hun eigen tweewieler moeten gebruiken, maar dat Uber Eats ook geen verantwoordelijkheid neemt voor de bezorgers, bijvoorbeeld bij een ongeluk.

Inmiddels is het anders, stelt Uber. De dienst zegt dat Nederlandse bezorgers verzekerd zijn voor ongelukken, ziekte of ouderschapsverlof. 'We willen de koeriers flexibiliteit laten ervaren, zonder in te moeten leveren op hun gemoedsrust.'

Nieuwe concurrent

Op de Groningse markt betekent de komst van Uber Eats een derde concurrent op de markt. Fooddrop, Thuisbezorg en Uber Eats zijn aan elkaar gewaagde spelers.

