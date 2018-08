Provincie waarschuwt voor blauwalg in Oldambtmeer

In het water van het Oldambtmeer is blauwalg gevonden. Dat meldt de provincie Groningen. Het gaat om het deel bij de Noordrand bij Midwolda. Er geldt nu een negatief zwemadvies.

Er worden borden geplaatst waarop staat dat er wordt afgeraden te zwemmen. Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen last krijgen van huidirritatie en/of maag- en darmklachten.

Ook op andere plekken in de provincie geldt een negatief zwemadvies, zoals bijvoorbeeld in het Lauwersmeer en het Wagenborger Proostmeer. In dit overzicht van de provincie Groningen staan alle zwemadviezen.