PvdA schrikt van onderschatting Groningse basisschoolleerlingen (Foto: Flickr/Pepijn Schmitz (Creative Commons))

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer reageert geschrokken op de publicatie van RTV Noord over de mate waarin leraren basisschoolleerlingen in onze provincie onderschatten.

Uit onderzoek van de Groningse universiteit, in opdracht van onze omroep, blijkt dat hier relatief veel kinderen naar een te laag schooltype worden gestuurd. 'Wat gaat de minister doen?' 'Ik wil vooral weten hoe dit kan', zegt Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul. 'En of het klopt dat hoogopgeleide ouders in steden vaker leerkrachten onder druk zetten voor een hoger advies. Wat gaat de minister daaraan doen?'