Trotse Groningse staat voor reuzenklus in Friesland

Stadjer Nicole Venema bevindt zich al een paar jaar 'in het hol van de leeuw'. Als campagneleider van Culturele Hoofstad Leeuwarden promoot ze Friesland in binnen- en buitenland. En nu staat de grootste act te wachten.

Een reuzenoptocht van het Franse theatergezelschap Royal de Luxe. 'Het wordt een prachtig theaterspektakel. We gaan drie reuzen zien, waarvan de grootste elf meter hoog is. We verwachten 400.000 mensen, verspreid over drie dagen.'

Royal de Luxe in actie (foto: EPA/Martial Trezzini)



Dat wordt een grote operatie, weet Venema: 'Die mensen komen met extra lange treinen, bijvoorbeeld van Arriva. En aan de buitenkant van de stad komen speciale parkeerplekken voor auto's en fietsen.'

'Het bruist, de terrassen zitten vol'

De Groningse is na jarenlange voorbereiding uitermate tevreden over hoe Leeuwarden het dit jaar doet als Culturele Hoofdstad van Europa. 'We zijn net over de helft. De bezettingsgraad van alle evenementen is minstens 75 procent.'

'Daarnaast merk je dat het bruist, het is hier drukker. Zo zijn er veel meer stadswandelingen, de terrassen zitten vol, rondvaarten zijn volgeboekt.'

Nicole Venema (midden) aan het werk in Leeuwarden. Eigen foto.



Geluk

De trots spat er vanaf, maar hoe komt de oer-Groningse aan de taak om de Friese hoofdstad de promoten? 'Met heel veel geluk', lacht ze.

'Ik heb altijd bij een reisorganisatie in Groningen gewerkt. Daar had ik veel te maken met de culturele hoofdsteden van Europa. Dus toen ik hoorde dat het hier kwam, dacht ik: het is toch fantastisch om aan zo'n project mee te werken.'

Trots

Als Groningse aan dit project meewerken is helemaal niet raar, zegt ze. 'Het is ook een hele mooie opsteker voor Noord-Nederland. Ik ben trots dat ik er aan mag meewerken.'

Heeft Venema wel tijd om de reuzenoptocht zelf te zien? 'Absoluut. Ik begeleid de pers komend weekend, maar ik ga zelf ook heel erg genieten.'