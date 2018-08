Judoka Polling mist WK door hernia

Kim Polling kan eind september niet meedoen aan de wereldkampioenschappen judo. De 27-jarige judoka uit Zevenhuizen heeft een hernia en kan naar verwachting vijf maanden niet sporten.

Viervoudig Europees kampioene Polling heeft al sinds de EK van april last van haar rug. De behandelingen die ze onderging hebben onvoldoende geholpen. Een operatie is nu nodig om volledig te kunnen herstellen.

'Ik baal er onwijs van dat ik het WK mis, maar als topsporter weet je dat teleurstellingen en blessures erbij horen. Het is een geruststelling dat er na afloop van mijn revalidatie nog genoeg tijd is om te starten in het Olympisch kwalificatietraject en om mij te kwalificeren voor de Olympische Spelen.''

Judo Bond Nederland maakt volgende week de selectie bekend voor de wereldkampioenschappen, die van 20 tot en met 27 september in Bakoe plaatsvinden.