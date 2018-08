'Ik geef dit team de kans en ga niet meteen spelers slachtofferen'

FC Groningen treedt vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II aan met hetzelfde basiselftal als in het met 5-1 verloren duel tegen Vitesse.

'Ik wil dit team nu eerst een aantal wedstrijden de kans geven en ga niet meteen spelers slachtofferen', zegt trainer Danny Buijs.

De Duitse aanwinst Tim Handwerker zit voor het eerst bij de selectie. Daarin ontbreekt aanvaller Mateo Cassierra nog. De Colombiaan is nog geblesseerd. Buijs hoopt dat hij in de uitwedstrijd tegen De Graafschap op 25 augustus wel beschikbaar is.

Ook Willem II verloor

Voor Groningen begon de eredivisie 2018/2019 afgelopen zondag in Arnhem met een fikse kater, door de 5-1 nederlaag tegen Vitesse. De Japanner Ritsu Doan scoorde de enige Groninger goal. Willem II ging in eigen huis onderuit tegen VVV Venlo: 0-1.

Historie

De wedstrijd FC Groningen-Willem II stond in de eredivisie tot nu toe 31 keer eerder op het programma. De FC won zeventien keer, vier keer ging de zege naar de Tilburgers. Tien duels eindigden in een gelijkspel.

Vorig seizoen ging Groningen thuis onderuit tegen Willem II. De Brabanders wonnen met 1-0, door een doelpunt van de Spanjaard Fran Sol.

De opstelling:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Drost, Van de Looi; Doan, Van Weert en Mahi.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen-Willem II begint vrijdagavond om 20:00 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 19:00 uur. Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion, de presentatie is in handen van Niiwino Geertsema. Joop Gall is de analist in de studio.

Lees ook:

- Tim Handwerker: 'Ik focus me eerst volledig op de linksbackpositie'

- FC Groningen krijgt ongenadig pak slaag van Vitesse: 5-1