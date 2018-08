Jubilerende KEI-week krijgt erepenning van Stad

Een opsteker voor het bestuur van de KEI-week. Omdat de organisatie van de jaarlijkse introductieweek voor aankomende studenten vijftig jaar bestaat, krijgt ze de erepenning van de stad Groningen.

De erepenning wordt in september uitgereikt tijdens een besloten borrel, aldus het KEI-bestuur in een persbericht.

Wegwijs maken

De KEI is met name bedoeld om de nieuwelingen wegwijs te maken in Stad (en soms een beetje Ommerland). Op gebied van sport, recreatie en natuurlijk het uitgaansleven. Kortom: de KEI is er vóór, en dóór studenten.

Jaarlijks zetten 1200 ouderejaars hun beste beentje voor om de jonkies te begeleiden. Als waardering voor de tomeloze inzet heeft het stadsbestuur dus besloten dit te belonen met een eervolle onderscheiding.

