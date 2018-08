Verslaafde veelpleger: 'Jullie maken een monster van mij'

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van twee en en half jaar tegen een 46-jarige man uit Winschoten. Hij heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan drie winkeldiefstallen en een woningoverval.

De verslaafde man staat bekend als veelpleger. Diverse behandelingen haalden niets uit.

Staartklok van antiquair

In november probeerde hij bij een antiquair in Veendam een servies te ruilen voor geld. Die ging daar niet mee akkoord. De Winschoter greep boos een staartklok van de muur en reed weg.

Steen door de ruit

Op 14 februari overviel hij een woning in Winschoten. De bewoner was een bekende van hem. Die had hem eerder afgeperst, zei de man. 'Hij heeft mij financieel de afgrond in gedrukt', zei de verdachte op zitting.



'Betaal mijn rekening maar'

Omdat de man een forse rekening van de zorgverzekeraar niet kon betalen, wilde hij die vereffenen met de bewoner. Hij gooide een steen door diens ruit en bedreigde hem.

'Eigenlijk moet ik je doodsteken om wat je mij hebt aangedaan', riep hij daarbij. 'Dan betaal je deze rekening maar.' De buit bedroeg een briefje van vijftig euro, terwijl hij honderdvijftig euro eiste.

De diefstallen pleegde hij voor een ander, deels om zijn verslaving te bekostigen. De woningoverval pleegde hij onder invloed van cocaïne. De man kan niet lezen of schrijven. Hij vertoont volgens deskundigen anti-sociale trekken. Eerder al is de man opgenomen in een forensisch psychiatrische kliniek.



Wanhoopsdaad

Tot 2013 leek het met de Winschoter de goede kant op te gaan. Tot zijn vriendin hem verliet, en hij opnieuw afgleed.

'Jullie maken een monster van mij', riep de man op zitting. 'Een overval? Ik gooide een steentje door de ruit!'

Volgens de raadsvrouw van de man was het een wanhoopsdaad. 'Ik schreeuw al jaren om hulp', vulde de man aan.

Diefstal merkkleding

Hij stond ook terecht voor diefstallen van drie merkjassen uit een kledingzaak in Winschoten en voor diefstal van een pot crème uit een supermarkt in dezelfde plaats.

Op basis van camerabeelden kon de man worden aangehouden. Dat was nadat het slachtoffer van de woningoverval aangifte had gedaan.

Uitspraak over twee weken.