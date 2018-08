Woonschepencomité: 'Gemeente, controleer alle schepen op legionella'

Het Woonschepencomité wil dat de gemeente Groningen alle 67 schepen in de Woonschepenhaven controleert op legionella. Ook wil het comité dat de gemeente de schoonmaakkosten van de waterleidingen voor haar rekening neemt.

Volgens de organisatie is er nog steeds onrust onder de bewoners, ondanks een onderzoek van de gemeente.



Steekproef

'De gemeente heeft een steekproef gehouden, waarbij zeven van de zevenenzestig schepen zijn gecheckt', zegt Voorzitter Dirk van Driel van het Woonschepencomité.

'Bij één schip is een besmetting vastgesteld. Dat is dus bij één op de zeven. Wij zeggen: gemeente, controleer alle schepen, dan hebben de bewoners zekerheid en neem je een hoop onrust weg.'

Onlangs werd in de Woonschepenhaven in de stad legionella vastgesteld. Oorzaak is de hoge temperatuur van het water in de waterleiding. Die leidingen lopen door het water van de haven naar de schepen.

Te warm

Wettelijk mag het leidingwater voordat het de schepen binnenstroomt niet warmer zijn dan vijfentwintig graden, maar in de afgelopen warmteperiode werd het leidingwater vierendertig graden. Een ideale temperatuur volgens de bewonersorganisatie om een legionellabesmetting te veroorzaken.

Kosten

Van Driel vindt het oneerlijk dat de eigenaar van de 'besmette boot' opdraait voor de kosten van de ontsmetting. 'De gemeente zorgt voor de oorzaak van de besmetting en dan laat je een bewoner opdraaien voor de kosten, dat kan natuurlijk niet.'

Volgens de gemeente is de eigenaar van het schip waar de besmetting is aangetroffen zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van de leidingen omdat de legionella zich bevindt aan boord van het schip.

De gemeente Groningen laat weten dat het zich op advies van een onderzoeksbureau heeft beperkt tot een steekproef. Woensdag zei de gemeente nog dat het ging om één geval en daarbij wekte ze de indruk dat alle boten waren onderzocht.

Lees ook:

- Onderzoek: legionellaprobleem Woonschepenhaven Groningen valt mee

- Gemeente: 'Bewoners woonschepen kunnen gewoon drinken en douchen'

- Spoedoverleg over legionella op woonschepen in Stad