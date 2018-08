Verduisteren van zitmaaier, biertap en koelkast betekent acht maanden cel voor Stadjer

De man at gratis in het Eemshotel in Delfzijl. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Een 52-jarige man uit Groningen moet twaalf maanden de cel in voor oplichting en verduistering. Vier maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man was vanaf september 2016 actief in de provincies Groningen en Drenthe.

Zo verduisterde hij een zitmaaier van een tuinmachinebedrijf in Uithuizen, en een biertap-installatie en een koelkast in Farmsum. Ook bracht hij een bezoekje aan het Eemshotel, dat hij oplichtte voor ruim 1.100 euro.

Zaagmachine en aanhanger

De Stadjer boekte daar meerdere kamers en at en dronk er met collega's. Hij was daar vanwege een grote klus in de Eemshaven, had de man gezegd.

Het hotel op palen kon fluiten naar de centen. Zonder te betalen verlieten hij en zijn collega's het pand. Ook in Drenthe was de man actief, want daar verduisterde hij een aanhanger en een zaagmachine uit Tweede Exloërmond. De Stadjer legitimeerde zich meestal met een uitdraai van de Kamer van Koophandel. Veel bedrijven geloofden de man.

Drieborg

De man kon op basis van signalement en getuigenverklaringen worden opgepakt. Hij opereerde niet alleen, een 45-jarige man uit Drieborg kan zijn strafzaak later dit jaar tegemoet zien.

De straf valt lager uit dan de eis. De man is door de rechtbank van oplichting in Hoogezand en Stad vrijgesproken.

Aan vier slachtoffers moet de man in totaal 11.800 euro betalen.