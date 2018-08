Zes jaar na Huizinge: 'Hoe zit het met de afhandeling van die schades?'

'Het is donderdag exact zes jaar na de aardbeving bij Huizinge. Klopt het dat mensen bij wie toen schade is ontstaan nog steeds wachten op de afhandeling daarvan?'

Op die vraag wil SP-Kamerlid Sandra Beckerman antwoord van minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

In verband met deze 'bijzondere dag' stelt ze zestien Kamervragen aan Eric Wiebes. Die gaan met name over de moeizame schadeafwikkeling.

Duurt drie jaar

Beckerman wil onder meer van de bewindsman weten of de berichten kloppen dat bij de Arbiter Bodembeweging 1325 zaken zijn aangemeld. Om eraan toe te voegen: 'De arbiter behandelt tien tot twaalf zaken per week. In dit tempo zou het circa drie jaar duren voordat alle zaken zijn behandeld. Vindt u dit wenselijk?'

Verder vraagt het Kamerlid opheldering over een advertentie van de NAM over de afhandeling van oude schadegevallen. Daarin wordt aangekondigd dat mensen met niet erkende schades - de zogenoemde C-schades – van meer dan 25.000 euro automatisch bij de arbiter worden aangemeld. 'Vindt u dit correct? Waarom krijgen deze gedupeerden geen keuze?'

Niet gereageerd

Een woordvoerder van de NAM laat desgevraagd weten dat de advertentie is bedoeld voor mensen die het aanbod van het gasconcern hebben afgewezen, of daar nog niet op hebben gereageerd. In totaal hebben 450 mensen niets van zich laten horen. 'En die willen we via deze advertentie bereiken,' aldus de NAM-woordvoerder.

Verhouding totale uitgaven

Het Groningse Kamerlid wil ook weten hoe het zit met de verhouding tussen de totale uitgaven en de schade-uitkeringen. Uit de kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator bleek eerder deze week dat van de 1,9 miljard euro die tot nu toe is uitgegeven 37 procent naar de afwikkeling van schade gaat.

