'Mijn opa begon Knol's Koek in 1923, ik wou altijd de honderd jaar halen'

Directeur Edwin Knol voelde zich gisteren, na de brand bij Knol's Koek, nog als een zombie. Krijgt de tweede brand in acht jaar tijd zijn fabriek klein?

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



1) Da's andere kouk

Het vuur bij Knol's Koek begon woensdagavond in de buurt van de oven en ontwikkelde zich razendsnel. Een fikse 'douw' voor directeur Edwin Knol en zijn medewerkers: 'Mijn opa is de fabriek in 1923 begonnen, ik heb altijd gezegd: ik wil de honderd jaar halen.' Maar kan Knol de energie opbrengen om door te gaan?



2) Stelpen kan helpen

Bij recente terroristische aanslagen in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Om dat in de toekomst te voorkomen hebben artsen een cursus ontwikkeld waarmee je hevige bloedingen kunt voorkomen.

Het UMCG begint binnenkort met deze cursus in Groningen. Net als bij een reanimatie telt elke minuut bij het stelpen van bloed. Hoe je dat het best kunt doen? EHBO-docent Wim Grimberg legt het uit.



3) Uit de doofpot

Heel lang dacht hij dat het geen zin meer had, maar nu heeft hij het toch gedaan. Frank Huiting uit Groningen blijkt één van de negen mensen in ons land die aangifte van seksueel misbruik heeft gedaan tegen de Jehovah's Getuigen.



4) Slaappiraten slaan toe

Twee horeca-ondernemers uit onze provincie zijn het slachtoffer geworden van een oplichtersechtpaar uit Heemstede. Henk Lameijer van hostel de Esborg in Scheemda is een van de gedupeerden. Wat doet dat met zijn vertrouwen in de mensheid?



5) Zwarte Cross van het Noorden

Op de grens van Groningen en Drenthe is het de komende dagen feest. Het Boerenrockfestival in Drouwenermond staat garant voor muziek, bier, auto- én motorcross. Verslaggever Derk Bosscher zocht een aantal feestvierders op. Wat is er nu zo mooi aan deze 'Zwarte Cross van het Noorden'?