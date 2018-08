Taiwan krijgt geen genoeg van Helmantels meesterwerken

De overzichtstentoonstelling van het werk van Henk Helmantel in het Chimei-museum in Taiwan is een groot succes. Inmiddels hebben zo'n tachtigduizend mensen de expositie bezocht.

Donderdag gingen er opnieuw twintig schilderijen van de meester uit Westeremden naar Taiwan.

Verpakt in bubbeltjesplastic

Ze worden van alle kanten gefotografeerd, papieren worden gecontroleerd en daarna verpakt in bubbeltjesplastic. 'We maken foto's van de schilderijen zodat ze in Taiwan kunnen zien wat de conditie was op het moment dat wij ze hier inpakten', vertelt kunsttransporteur Marcel Knols terwijl hij een lap plastic uitrolt. De twintig schilderijen gaan per vliegtuig naar Taiwan, waar in het Chimei-museum in Tainan sinds januari ruim zestig werken van Helmantel te zien zijn.

Nagekeken, aangespijkerd en in vernis gezet

De schilder zelf kijkt ondertussen rustig toe. 'Mijn taak was het maken van de keuze. Ik heb ze allemaal nagekeken, hier en daar nog even aangespijkerd en vier heb ik opnieuw in de vernis gezet. De schilderijen die ik geselecteerd heb geven een goed beeld van waar ik mee bezig ben. Wat er nu naar toe gaat heeft een iets modernere uitstraling dan mijn gemiddelde werk. Ze zijn lichter van kleur, ze zijn bijzonder qua compositie. Ik vind het een goeie aanvulling op wat ze daar in Taiwan al hebben hangen. Het is een overzichtstentoonstelling met de beste werken.'

Tweede bezoek

De twintig werken die nu naar Taiwan gaan vervangen schilderijen die er al sinds de opening in januari hangen. 'Ze vonden het een goed idee om tijdens de tentoonstelling een deel te vernieuwen,' vertelt Helmantel. 'Zo hopen ze dat het voor het publiek aantrekkelijk wordt om een tweede bezoek te brengen.'

Romeins glas en zelf getimmerde kast

De kunsttransporteurs zijn ondertussen bezig met een groot werk, met daarop een kast met glazen potten en schalen geschilderd. 'Dat is Romeins glas en die kast heb ik zelf getimmerd. Het is een van de grootste schilderijen die daar heen gaat. Daar ben ik erg blij mee.'



De tentoonstelling The Beauties of Simplicity met het werk van Helmantel is tot maart 2019 te zien in het Chimei-museum in Tainan.



