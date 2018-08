'Sportieve zorg' voor Lycurgus-coach aan vooravond nieuw seizoen

De volleyballers van Abiant Lycurgus werkten donderdagmiddag de eerste training van het nieuwe seizoen af in het Alfa-college Sportcentrum. Daarbij viel op dat de ploeg van coach Arjan Taaij een tekort heeft aan passer-lopers.

Auke van de Kamp liep afgelopen zomer een polsblessure op, Pascal Hoogstra heeft nog steeds last van een knieblessure en de Canadees Chris Voth sluit pas begin september aan bij het team. Alleen Frits van Gestel is op dit moment beschikbaar als passer-loper.

'Cruciaal belang'

'Dat is wel een sportieve zorg', laat Taaij weten. 'Ik zal niet ontkennen dat het van cruciaal belang is dat er iemand bij komt. We hebben een bepaalde doelstelling voor dit seizoen en we zijn op die positie wel heel erg kwetsbaar nu.'

Buitenlander

Normaal gesproken wordt die nieuwe speler uit het buiteland gehaald. 'Ik zie in Nederland niet iemand die aan ons profiel voldoet en nog beschikbaar is. Dan ontkom je er bijna niet aan om over de grens te kijken, maar dat maakt het financieel natuurlijk niet makkelijker.'

Operatie Van de Kamp

Over de blessure van Van de Kamp is Taaij niet bepaald optimistisch. 'Dat is een tegenvaller. Het is niet honderd procent zeker, maar het lijkt er wel op dat hij geopereerd moet worden. Dat betekent dat hij echt wel tot januari uit de running zal zijn.'

Vier nieuwe gezichten

Bij de eerste training van Lycurgus waren in totaal vier nieuwe gezichten: Geoffrey van Gent (diagonaal), libero's Erik van der Schaaf en Steven Ottevanger, en spelverdeler Stijn Held.

'Even raar'

Held verloor de afgelopen drie seizoenen als speler van Orion de finale van Lycurgus. Voor hem was het dus wel even wennen. 'Het is in het begin wel even raar natuurlijk, als je die hal hier binnenloopt. Er zijn heel veel herinneringen. Veel leuke, maar ook veel minder leuke. Maar nee, ik ben blij om dit shirt nu te dragen en ik heb hartstikke veel zin in het seizoen hier', aldus de spelverdeler.

'Alle prijzen'

Over de doelstelling voor komend seizoen is Taaij duidelijk. 'Meedoen voor alle prijzen (supercup, beker en landskampioenschap, red.) en ook Europees zo lang mogelijk mee doen.'

Dynamo en Taurus

Lycurgus speelt op zaterdag 1 september in Heerenveen de eerste oefenwedstrijd tegen Draisma Dynamo. Op zaterdag 29 september begint het seizoen met de strijd om de supercup tegen bekerwinnaar Taurus.

