Japanse media willen alles weten van 'groot talent' Doan De Japanse media vragen Doan het hemd van het lijf (Foto: FC Groningen/Twitter)

Het Japanse Nippon TV is de komende dagen in Groningen om een uitgebreide reportage te maken over Ritsu Doan.

De Japanse aanvaller van FC Groningen wordt niet alleen bij Groningen, maar ook in Japan als een groot talent gezien. Na zijn goede seizoen neemt de interesse vanuit het Aziatische land toe. Nippon TV Vandaar dat het grootste tv-station uit Japen, Nippon TV, naar Groningen is afgereisd om een reportage te maken. 'Doan is één van de grootste talenten uit Japen', vertelt de uit Japan overgevlogen regisseur Kohei Shibuya. 'Met het oog op de Olympische Spelen en het WK van 2022 zijn de verwachtingen hoog gespannen met betrekking tot Doan.' Kok Doan Woensdag heeft Doan voor de Japanse televisie mogen koken. 'Erg leuk om bij hem in het appartement te zijn en te zien hoe hij in Groningen leeft', zegt talk Femke van Leeuwen. Nagesynchroniseerd Ook waren de Japanners erg benieuwd wat de noordelijke media van Doan vinden. Zo zullen Stefan Bleeker van RTV Noord en William Pomp van het Dagblad van het Noorden binnenkort op de Japanse TV te bewonderen zijn. Nagesynchroniseerd, uiteraard.