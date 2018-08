Makelaarskantoor Spot IN heft zichzelf op, onzekerheid voor eventuele gedupeerden

Gedupeerden van makelaarskantoor Spot IN kunnen mogelijk fluiten naar hun onterecht betaalde bemiddelingskosten. Het bedrijf aan het Gedempte Zuiderdiep in de stad Groningen heeft zichzelf namelijk opgeheven.

Eigenaresse van het bedrijf is Lucinda Kat, getrouwd met vastgoedondernemer Joshua Camera. Begin maart kreeg het echtpaar de oneervolle titel 'Huisjesmelker van het Jaar', uitgereikt door de SP.

Twee werknemers

In het register van de Kamer van Koophandel (KvK) staat dat Spot IN is opgericht in oktober 2015 en afgelopen dinsdag is uitgeschreven. Bij het bedrijf werken twee mensen.

Het is niet de eerste keer dat een bedrijf van Kat wordt opgeheven. In november 2013 richtte zij een gelijknamig bedrijf op, dat in maart 2015 werd uitgeschreven uit het handelsregister. Een paar maanden voordat het nieuwe bedrijf werd opgericht dus.

Stelselmatig

'Spot IN zit wel in het rijtje van makelaars die zich stelselmatig niet aan de wet houden. We weten dat je geen bemiddelingskosten mag vragen en dat intimidatie niet mag', reageert voorzitter Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond (GSb) op het nieuws dat het bedrijf niet meer bestaat.

'Alleen, wat wij de hele tijd zien, is dat er herhaaldelijk geluiden komen dat Spot IN zich daar niet aan houdt. Met als gevolg dat huurders in de problemen komen en zich niet veilig voelen. Dat is heel kwalijk.'

Onder claims uitkomen

Op de vraag wat de kansen zijn van mensen die bemiddelingskosten terug willen vragen bij het bedrijf, zegt Kalisvaart:

'Dat is een hele lastige, want we hebben de laatste tijd wel vaker gezien dat dit soort bemiddelingskantoren wel weten dat ze niet koosjer bezig zijn. Wat ze dan doen is zichzelf laten ploffen, om onder die claims uit te komen.'

Gelijk bij de rechter

'Nu heeft de rechtbank recent in een zaak die was aangespannen door het Steunpunt Bemiddelingskosten tegen K&P Makelaars wel gezegd, dat je daar als rechter wel doorheen kan kijken. Toen hebben huurders alsnog hun claim toegewezen gekregen', aldus Kalisvaart.

De rechter kwam tot dat oordeel omdat het adres van het makelaarsbedrijf in kwestie hetzelfde bleef, net als het briefpapier, het logo en het telefoon- en rekeningnummer. Ook aan de werkzaamheden veranderde in wezen niets.

Waar is het geld?

'Wat in dit geval wel het lastige is, is dat Spot IN zichzelf heeft opgeheven, maar het niet duidelijk is waar dat geld naartoe is gegaan. Dat het nog onduidelijk is of dit wordt voortgezet in een andere bv. Daardoor is het maar de vraag of studenten hun kosten terug kunnen krijgen', besluit Kalisvaart.

'Lopende zaken keurig afgehandeld'

In een reactie schrijft Spot IN: 'Spot IN is gestopt met werken als aanhuurmakelaar. Ondanks de wettelijke getoetste werkwijze heerst er een negatief beeld, geschetst door de media.

'We willen niet dagelijks met negativiteit belast worden en ons juist richten op positieve dingen. Spot IN heeft geen schulden of vorderingen en alle lopende zaken zijn keurig naar behoren afgehandeld.'

Lees ook:

- Oud-studenten krijgen onterecht betaalde bemiddelingskosten terug

- Joshua Camera en Spot IN uitgeroepen tot landelijk 'Huisjesmelker van het Jaar'

- Huurcommissie ziet aantal zaken ruim verdubbelen